Samsun'da üretimi yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi Evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak skunk bitkisi yetiştiren 3 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele başarıyla devam ediyor.

Satıcılara ve satın alanlara yönelik operasyonlarda, maddeler de ele geçiriliyor.

Bu kez operasyonun adresi Samsun.

3 şüpheli gözaltına alındı

Canik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, "Özel donanımlı seralarda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan skunk bitkisi yetiştirildiği" bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yapılan incelemelerde H.A, F.Ç. ve M.S. isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Burada yakayı ele veren şüpheliler, gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Ekipler ise evlerde yaptıkları aramada; 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 adet hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirdi.