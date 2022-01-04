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- Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar
Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar
Kendisine uyuşturucu madde içiren şahıs tarafından uyutularak banka hesabındaki 98 bin lira paranın havale yoluyla çalındığını söyleyen S.D., polise şikayete bulundu.
- İHA
- 04.01.2022 - 15:57
- Güncelleme : 04.01.2022 - 16:26
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan S.D.(43), B.K.(31) adlı şahsın kendisini uyuşturucu madde içirerek kandırdığını öne sürdü.
S.D., uyuşturucu kullandıktan sonra banka hesabındaki 98 bin lirasını başka hesaba havale yaptığını söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Şikayetçi olan S.D., soluğu emniyette aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.