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    Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar

    Kendisine uyuşturucu madde içiren şahıs tarafından uyutularak banka hesabındaki 98 bin lira paranın havale yoluyla çalındığını söyleyen S.D., polise şikayete bulundu.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:26
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    Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan S.D.(43), B.K.(31) adlı şahsın kendisini uyuşturucu madde içirerek kandırdığını öne sürdü.

    S.D., uyuşturucu kullandıktan sonra banka hesabındaki 98 bin lirasını başka hesaba havale yaptığını söyledi.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Şikayetçi olan S.D., soluğu emniyette aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar #1


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