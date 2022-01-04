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Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar

Samsun'da uyuşturucu içirip bankadaki parasını aldılar

Kendisine uyuşturucu madde içiren şahıs tarafından uyutularak banka hesabındaki 98 bin lira paranın havale yoluyla çalındığını söyleyen S.D., polise şikayete bulundu.