Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı Ekiplerin çalışmaları sonucu uyuşturucu taciri olan iki kişi ikamet ettikleri evde suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Uyuşturucu ile mücadele kız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yetkililer uyuşturucu ticareti yapmak isteyenlere göz açtırmıyor.

İhbar üzerine operasyon düzenlendi

Son olarak Samsun'un Canik ilçesinde yapılan operasyon ise başarı ile sonuçlandı.

Z.C. adlı kadın ile Engin K. adlı şahsın evlerinde uyuşturucu madde imal edip sattıkları bilgisi üzerine ekipler harekete geçerek ikamet ettikleri eve operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Evde yapılan aramada, 255 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 565 TL ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan Z.C. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Engin K. ise sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Engin K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)