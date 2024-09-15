Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Samsun'un İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına yönelik çalışma başlattı.

SİLAH, PARA VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu kapsamda, İlkadım ilçesinde şüpheli 5 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 bin 800 sentetik ecza, 270 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan 6 rulo halinde alüminyum folyo, 35,5 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira ve 20 euro, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)