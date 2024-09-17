Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttükleri operasyonlar kapsamında İlkadım ilçesinde düzenledikleri takip sonucunda 1’i kadın olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 737 gram metamfetamin, 587 adet sentetik hap, 31 ecstasy, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 2,5 gram esrar ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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