Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttükleri operasyonlar kapsamında İlkadım ilçesinde düzenledikleri takip sonucunda 1’i kadın olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 737 gram metamfetamin, 587 adet sentetik hap, 31 ecstasy, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 2,5 gram esrar ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)