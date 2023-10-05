Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı Polis ekiplerinin 2 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Atakum ilçesinde yapılan aramalarda da 114 bin 226 adet sentetik ecza, 18,90 gram skunk, 62 adet ecstasy hap, 11 gram ecstasy tozu, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 7 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)