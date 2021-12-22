Samsun'da uyuşturucu satan çocuğa tutuklama

Uyuşturucu ticareti yapan ve polis ekiplerince suçüstü yakalanan 16 yaşındaki M.E., tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 16 yaşındaki M.E.'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

UYUŞTURUCULARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Şüpheli M.E. kovalamacayla yakalandı. M.E.'nin üzerinden 28 adet, uyuşturucu verdiği iddia edinilen bir kişiden de 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.E.'nin evinde yapılan aramada ise 483 adet sentetik ecza bulundu.

TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.