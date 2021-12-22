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    Samsun'da uyuşturucu satan çocuğa tutuklama

    Uyuşturucu ticareti yapan ve polis ekiplerince suçüstü yakalanan 16 yaşındaki M.E., tutuklandı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 17:48
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    Samsun'da uyuşturucu satan çocuğa tutuklama

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında 16 yaşındaki M.E.'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

    UYUŞTURUCULARLA BİRLİKTE YAKALANDI

    Şüpheli M.E. kovalamacayla yakalandı. M.E.'nin üzerinden 28 adet, uyuşturucu verdiği iddia edinilen bir kişiden de 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.E.'nin evinde yapılan aramada ise 483 adet sentetik ecza bulundu.

    TUTUKLANDI

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun da uyuşturucu satan çocuğa tutuklama #1

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