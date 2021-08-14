Samsun’da uyuşturucu satıcısı, 434 hapla yakalandı

Narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.Ç. isimli şahıs, 434 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.Ç. isimli şahıs takibe alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli şahıs Belediyeevleri Mahallesi'nde 434 adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

K.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.