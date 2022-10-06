Samsun'da, vatmanın ani freni ile genç kız ezilmekten kurtuldu

Kulaklık takıp kontrolsüz bir şekilde yaya geçidine çıkan 18 yaşındaki Simay Taşabat, vatmanın yaptığı ani frenle ölümden döndü.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Baruthane İstasyonu’nda 18 yaşındaki Simay Taşabat, kulağında kulaklık varken yaya geçinden karşıya geçmek istedi.

O sırada gelen tramvayı fark etmeyen genç kızı uyarabilmek için vatman Yasemin Danışmaz, tüm uyarıcıları kullanarak sesini Taşabat’a duyurmaya çalıştı.

12 yıllık vatman olan Yasemin Danışmaz, vaktinde yaptığı ani fren ile olası bir facianın önüne geçti. Tramvay, hafif bir şekilde çarptı İHA’nın haberine göre; tramvayın hafif bir şekilde çarptığı Taşabat, kazayı yara almadan atlattı.

Kulaklık yüzünden meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sonrası olayın yaşandığı istasyonda Simay Taşabat ve vatman Yasemin Danışmaz bir araya geldi.

“Beni hiçbir şekilde duymadı”

Olayı anlatan Vatman Yasemin Danışmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Olay sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Hat 1 yönünde Baruthane İstasyonu’na yaklaşırken yaya geçidinde normal frenlememi yaptım. Bayan arkadaşımız sağ ve sol yönüne bakmadan geçiyordu. Kulaklıkları takılıydı. Beni hiçbir şekilde duymadı. Ben frenleme yaparak tüm sesli uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen beni duymayınca acil fren uyguladım. Bu acil fren, sert frendir. Bu frenle onun daha fazla yaralanmasını engellemiş oldum. Hafif bir temas oldu. İkimize de geçmiş olsun.

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“Hiçbir şey olmadığını görünce çok sevindim”

Benim de üniversiteye giden aynı Simay gibi bir kızım var. Yaşanan kaza sonrası yanına giderek ona sarıldım. Geçmiş olsun, beni duymadın mı dedim. Hem onu teselli ettim hem de kendimi teselli ettim. Sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce çok sevindim. Biz her gün hat üzerindeyiz. Her gün 3 saat tramvay sürüyoruz. Aslında kazaya ramak kalan anlar sürekli oluyor. Bu şekilde kazalarımız çok nadir oluyor. Benim gençlere temennim şudur: Karayolundan karşıdan karşıya geçerken sağımıza, solumuza bakıyorsak tramvaydan indiğimizde yaya geçitlerinde de aynı şekilde bakalım.”

“Güvenlik görevlisi bana bağırmış”

Simay Taşabat ise şu ifadeleri kullandı:

"Sabah uyku sersemi bir şekilde yolda yürürken, kulaklık da takılı bir şekilde etrafımdan herhangi bir ses duymuyorum. Güvenlik görevlisi bana bağırmış ama ben tam olarak fark etmediğim için anlık olarak soluma baktım ve tramvay bana direkt çarptı. Tramvayın çarpmasıyla ileriye doğru savruldum ama olduğum yerden hemen kalktım.

“Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum”

Tramvayı kullanan vatman abla direkt yanıma gelip bana sarıldı. Oradan ayrılabilirdi ama yanıma gelmesi beni çok mutlu etti. Güvenlik ve çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Herhangi bir şey olabilme ihtimaline karşı çağırdılar ancak bir problemim çıkmadı. Sonrasında tramvayı kullanan ablanın herhangi bir suçu olmadığı yönünde tutulan dilekçeye imza attım. Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum.”