Samsun'da yabancı uyruklu 2 kişi satın alacağız vaadiyle arabayı çaldı Yabancı uyruklu iki kişi satışa çıkan aracı satın alacağını söyleyerek 1 günlüğüne emanet aldığı aracı kopyaladıkları anahtar ile çaldı. 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde 17 Haziran'da 41 yaşındaki Suriye uyruklu N.İ.H.H. aracını satmak istedi.

Bunun ardından hafif ticari aracını satmak için 26 yaşındaki A.Y. ve 23 yaşındaki Suriye uyruklu A.K. ile buluştu.

Aracı beğendiklerini söyleyen A.Y. ve A.K. 1 günlüğüne kendilerinde kalmasını ve ödemeyi de sonraki gün yapmak istedi.

Anahtarı kopyalayıp çaldılar

Teklifi kabul eden N.İ.H.H., anahtarı alıcılara verdi.

A.Y. anahtarı kopyalattı ve bir gün sonra aracı beğenmediğini söyleyip sahibine teslim etti.

Gece, kopyalattıkları anahtarla aracı çalan A.Y. ve A.K., sahte plaka takıp Terme’ye gitti.

Şüpheliler, yaklaşık 400 bin TL değerindeki aracı burada parçalatmak üzere arkadaşları 20 yaşındaki B.K.'ye verdi.

Şüpheliler yakalandı

Aracını park ettiği yerde bulamayan N.İ.H.H., polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, A.Y., A.K., B.K. ile olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı.