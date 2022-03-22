Samsun’da yakalanan 5 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen, Ordu-Samsun uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından yakalanıp sınır dışı edildi.

Samsun’da, kaçak yollar ile ülkeye giriş yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi takibe aldı.

SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLEDİLER

Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, kendilerini taşıyan taksiyle Ordu-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin, sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi’ne teslim edilerek sınır dışı edildi.