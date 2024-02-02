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Samsun'da yakalanan saldırganın pişkin tavırları

Samsun'da yakalanan saldırganın pişkin tavırları Samsun'da yanındaki arkadaşı ile bir kişiyi karnından vurarak yaralayan şahsın adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha attığı anlar kameraya yansıdı.