Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı.
Yaralı B.T., özel araçla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sıcak takip sonrası olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi, saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı.
Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ben öldürdüm diye bağırıp kahkaha attı
Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin, adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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