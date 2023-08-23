Samsun'da yangına ilk müdahaleyi bekçiler yaptı Binaların arasındaki bir baraka alevlere teslim olurken, bekçiler yangına hortumla su tutarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İHA Sıcak havalar yurtta orman yangınlarını arttırdı. Güvenlik güçleri yurt genelinde bu kapsamda önlemleri arttırıyor. Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında binalar arasındaki içinde katı atıkların bulunduğu barakada yangın çıktı. Alevler barakayı sararken, yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İlk müdahaleyi bekçiler yaptı Yangına ilk müdahaleyi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Gece bekçileri, itfaiye gelene kadar evlerden çekilen su hortumları ile yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın kontrol altına alındı Bazı vatandaşlar da balkonlardan tencere ve kovalarla alevlere su döktü. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evin balkonu zarar gördü Yangında baraka küle dönerken, barakanın bitişiğindeki bir evin balkonu da zarar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.