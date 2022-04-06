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    Samsun'da yanlış binayı yıktılar

    Ahmet Çelik isimli vatandaşın ortağı olduğu ve müteahhide teslim ettiği arsayı yıkmak için hazırlanan kepçe operatörü, adresleri karıştırınca yanlış binayı yıktı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:56
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    Samsun'da yanlış binayı yıktılar

    Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Çelik, ortağı olduğu arsayı ve üzerindeki 2 katlı evinin yerine yenisinin yapılması için bir müteahhitlik firmasıyla anlaştı.

    Müteahhit firma ise arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

    Adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı

    Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü, gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum, komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

    Yıkım masraflarını da istedi

    Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti.

    Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

    Samsun'da yanlış binayı yıktılar VİDEO

    "Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık"

    Ahmet Çelik, "Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım." dedi.

    Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

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