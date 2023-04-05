Samsun'da yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 21 tutuklama
İHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonları devam ediyor...

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlendi.

Samsun'da yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 21 tutuklama

3 milyar 400 milyon lira para haraketliliği

Samsun merkez ilçeleri ile birlikte aralarında İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların banka hesaplarında 3 milyar 400 milyon lira para haraketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında banka hesapları ile 13 araç, 2 arsa, 2 ev ve para aklamada kullanılan 9 firmaya el konuldu.

Samsun'da yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 21 tutuklama

21 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 31'i bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.D., F.D., E.D., B.Ç., Ü.D. , H.E.Z., İ.R.B., T.Y.K., D.K., O.C, .E.B., M.E.D., M.D., G.Y., M.H.D., O.T., E.Y., F.A., R.Ç., Ö.E. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, M.Y., A.Ç. ve H.G.'ye ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun'da yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 21 tutuklama
Samsun'da yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 21 tutuklama