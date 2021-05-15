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- Samsun'da yaslandığı çit kırılan çocuk, ölümden döndü
Samsun'da yaslandığı çit kırılan çocuk, ölümden döndü
Evinin önünde top oynarken yaslandığı demir çitin kırılması sonucu 5 metreden dere yatağına düşen T.U. (14), ağır yaralandı. T.U., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 15.05.2021 - 09:38
- Güncelleme : 15.05.2021 - 09:46
Samsun'un Canik ilçesinde sokakta top oynayan T.U., yaslandığı demir çitin kırılması sonucu 5 metreden dere yatağına düştü.
Ağır yaralanan T.U.’nun çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dereden çıkarılan T.U., ihbar üzerine bölgeye gelen sevk edilen sağlık ekiplerince, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
"DÜŞME VAKALARI SIK YAŞANIYOR"
Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, aynı bölgede sık sık düşme vakalarının olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.
Samsun'da yaslandığı çit kırılan çocuk, ölümden döndü VİDEO