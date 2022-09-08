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    Samsun'da yaşlı adam 400 gram esrarla yakalandı

    Çarşamba ilçesinde yaşlı adam, 400 gram kubar esrarla yakalandı.
    • 08.09.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:45
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    Samsun'da yaşlı adam 400 gram esrarla yakalandı

    Samsun'da Çarşamba’nın Beylerce Mahallesi’nde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İstihbarat Şubeye bağlı jandarmalar, yaptıkları araştırmalar sonucunda H.E. (73) adlı bir adamın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

    Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, H.E.'ye ait adrese operasyon düzenledi.

    350 gram evinin bahçesinde, 50 gram da aracında bulundu

    Yapılan baskında, evinin bahçesinde kurutulmaya bırakılmış 350 gram ve aracında 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili gözaltına alınan H.E., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Samsun da yaşlı adam 400 gram esrarla yakalandı #1


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