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- Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu
Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu
İlkadım'da bir tarlada yaşlı bir kadın, incir ağacında asılı halde bulundu. Kadının cesedi ise morga kaldırıldı.
- 26.10.2022 - 19:51
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında incir toplamak için tarlaya giren bir kişi, yaşlı kadını incir ağacında asılı halde gördü.
Mahalle sakini, 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ceset morga kaldırıldı
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yaşlı kadının cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başladı
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.