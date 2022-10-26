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    Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu

    İlkadım'da bir tarlada yaşlı bir kadın, incir ağacında asılı halde bulundu. Kadının cesedi ise morga kaldırıldı.
    • 26.10.2022 - 19:51
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    Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında incir toplamak için tarlaya giren bir kişi, yaşlı kadını incir ağacında asılı halde gördü.

    Mahalle sakini, 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ceset morga kaldırıldı

    Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yaşlı kadının cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başladı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu #1

    Samsun da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu #2

    Samsun da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu #3

    Samsun da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu #4


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