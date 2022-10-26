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Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu

Samsun'da yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu

İlkadım'da bir tarlada yaşlı bir kadın, incir ağacında asılı halde bulundu. Kadının cesedi ise morga kaldırıldı.