Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü Samsun'un Havza ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı 64 yaşındaki Asiye Demirci, hayatını kaybetti.

DHA

Samsun'da yaşanılan kazada kan aktı..

Saat 22.30 sıralarında Havza ilçesine bağlı Yenice mevkisinde Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Demirci'ye, E.A. yönetimindeki 06 GDV 01 plakalı otomobil çarptı.

Hayatını kaybetti

Demirci, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.