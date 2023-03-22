Samsun'da yaya geçidini kullanmayan genç kızlara otomobil çarptı: 2 yaralı Samsun’da yolun karşı tarafına geçmek için yaya geçidini kullanmayan yabancı uyruklu 2 genç kıza otomobil çarptı.

İHA

Her yıl yüzlerce yaya ve araç sürücüsü, yaya geçidi kuralına uymadığı için kaza geçiriyor.

Meydana gelen bu kazaların son örneği ise Samsun'da yaşandı.

Yaya geçidini kullanmak akıllarına gelmedi

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kavşakta meydana geldi.

Yaya geçidini kullanmayan yabancı uyruklu İ.H. (22) ve ismi öğrenilemeyen diğer genç kıza, Mürsel Ş.(66) idaresindeki 55 VH 270 plakalı otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırıldılar

Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızlar yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.H. ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.