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    Samsun'da yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı

    Samsun’da kırmızı ışıkta durup yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yürüyerek karşıya geçen karga, gülümsetip düşündürdü.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 13:42
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    Samsun'da yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Kavşağı’nda görüntülenen karga, araçlar için kırmızı yandığında duran bir otomobilin içindekiler tarafından fark edildi.

    Karganın yaya geçidinin solunda beklediğini gören otomobildeki yolcu, telefonuyla kayda girdi.

    "BAZI İNSANLARDAN BİLE AKILLI"

    Yolun karşına geçmek isteyen karga, uçmak yerine yürüyerek sağa doğru hareketlendi.

    Yayalar için yeşil yanmasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçen karga onu görüntüleyenlere "Bazı insanlardan bile akıllı. Aferin kargaya” dedirtti.

    Samsun da yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı #1

    Samsun da yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı #2


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