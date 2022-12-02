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    Samsun'da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın

    Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde sahte viski, rakı ve şarap üretimi yapan iş yerlerine KOM ekiplerince operasyon yapıldı. Polis, birçok sahte içki malzemesi ele geçirdi.
    • 02.12.2022 - 16:34
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    Samsun'da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içki baskınına çıktı.

    Özellikle yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte olarak üretilmiş alkollü içkilerden zehirlenme olaylarının engellenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında önce tespit edildi.

    KOM polisi; Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen 10 şahsa ait ikamete operasyon yaptı.

    Hazırlık aşamasında ele geçirilenler

    Baskınlarda henüz hazırlık aşamasında olan birçok malzeme olduğu görüldü.

    Sahte içkilerin tuvalette hazırlanması da dikkatlerden kaçmadı.

    Yapılan aramalarda; 100 şişe ve bidon içinde 430,5 litre olmak üzere el yapımı viski, rakı ve şarap, 7 şişe ve bidon içinde toplamda 31 litre etil alkol, 9 adet içki aroma kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 3 adet alkolmetre, 7 adet alkol mayası, 2 adet ölçek, 3 adet alkol yapımında kullanılan büyük bidon ve 2 adet alkol yapımında kullanılan cihaz ele geçirildi.

    Samsun da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın #1

    6 kişi gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre baskında 6 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahıslar hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

    Samsun da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın #2

    Samsun da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın #3

    Samsun da yılbaşı için sahte içki üreten iş yerlerine baskın #4


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