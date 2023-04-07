Samsun’da yol verme tartışması ölümle bitti Yol kavgasına düşen tır şoförü, aracını hareket ettirince olanlar oldu. Tır ile kendi otomobili arasında sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi. Feci olayın ardından tır şoförü gözaltına alındı.

DHA Samsun’un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde dün gece 55 SB 560 plakalı tırın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü Adem Kaya, birbirlerine korna ve selektör yaptı. Emniyet şeridinde beklemeye başladı Kaya, Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, inerek tır şoförünü beklemeye başladı. Demir de bir süre sonra bölgeye geldi. Tır ile otomobil arasında sıkıştı Aracındaki tır şoförü ile aşağıdaki Demir arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği tır, Adem Kaya’ya çarptı. Tır ile otomobil arasında sıkışan Kaya, yaralandı. Sürücü kurtarılamadı, şoför gözaltına alındı İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 65 yaşındaki Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından tır şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.