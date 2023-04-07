Samsun’da yol verme tartışması ölümle bitti
DHA

Samsun’un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde dün gece 55 SB 560 plakalı tırın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü Adem Kaya, birbirlerine korna ve selektör yaptı.

Emniyet şeridinde beklemeye başladı

Kaya, Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, inerek tır şoförünü beklemeye başladı.

Demir de bir süre sonra bölgeye geldi.

Tır ile otomobil arasında sıkıştı

Aracındaki tır şoförü ile aşağıdaki Demir arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği tır, Adem Kaya’ya çarptı.

Tır ile arasında sıkışan Kaya, yaralandı.

Sürücü kurtarılamadı, şoför gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 65 yaşındaki Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından tır şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.

Samsun’da yol verme tartışması ölümle bitti
Samsun’da yol verme tartışması ölümle bitti
Samsun’da yol verme tartışması ölümle bitti