Samsun'da yolun karşısına geçemeye çalışan kadın, tırın altında kaldı Karşıdan karşıya geçmeye çalışan İlkay Kahraman isimli kadın, tırın altında kalarak can verdi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Samsun Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde, korkunç bir kaza meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan İlkay Kahraman isimli kadına, Hayati U. idaresindeki 55 UG 616 plakalı tır çarptı.

Yeşil ışığın yandığı esnada kalkış yapan tırın, yolun karşısına geçmekte olan İlkay Kahraman'ın fark etmediği görüldü.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Üstünden geçen tırın altında kalıp metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.