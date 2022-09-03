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- Samsun'da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler
Samsun'da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler
Samsun’da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darbettiler.
- 03.09.2022 - 15:15
- Güncelleme : 03.09.2022 - 15:35
Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu.
Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı.
Mahallelinin tepkisiyle karşılaşınca kaçtılar
Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı.
İHA'nın aktardığına göre olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler