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    Samsun'da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler

    Samsun’da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darbettiler.
    • 03.09.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 15:35
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    Samsun'da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler

    Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu.

    Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı.

    Mahallelinin tepkisiyle karşılaşınca kaçtılar

    Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı.

    İHA'nın aktardığına göre olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler

    Samsun da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler #1

    Samsun da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler #2

    Samsun da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler #3


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