Samsun'da yolunu kestikleri genci sokak ortasında dövdüler

Samsun’da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darbettiler.

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu.

Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı.

Mahallelinin tepkisiyle karşılaşınca kaçtılar

Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı.

İHA'nın aktardığına göre olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler