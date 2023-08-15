Samsun'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde Turgay Balcancı idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ersin Yılmaz yönetimindeki çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Savrulan otomobil aynı istikamette seyreden Emrah Atış'ın kullandığı tıra çarparak durabildi.

1'i ağır 6 yaralı

Kazada çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçileri Faruk Demir Bilek, Necati Kuşcu, sürücüler Ersin Yılmaz, Turgay Balcancı ile Orhan ve Efe Kocakır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacakları koptu

Bacakları kopan ve durumu ağır olan temizlik işçisi Faruk Demir Bilek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.