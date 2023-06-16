Samsun'daki akraba çatışmasına 1 tutuklama Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmasa 7 kişinin yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

İHA

Samsun'un Terme ilçesinde akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu Bafracalı Muhtarı ve aynı zamanda Terme Ziraat Odası Başkanı olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Tayfun E., Fethi E. ve Hasan E. silahla vuruldu.

Olayda tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ulutan E. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

1 kişi tutuklandı

Hastanede tedavisi tamamlanan Ulutan E., Fethi E. ve Tayfun E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Fethi E ve Tayfun E. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bugün Terme Adliyesine sevk edilen Ulutan E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.