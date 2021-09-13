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    Samsun'daki düğünde maganda kurşunu başına isabet etti

    Katıldığı düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 32 yaşındaki adamın tedavisine devam edilirken, maganda jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:05
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    Samsun'daki düğünde maganda kurşunu başına isabet etti

    Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi’ndeki bir düğünde Ö.D. (31), ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

    Ö.D.’nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman’ın (32) başına isabet etti.

    Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı.

    MAGANDA YAKALANDI

    Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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