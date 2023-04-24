Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi
İHA

Samsun'da paniği yaşandı.

Evde tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Yüksel Aras, ısınmak için elektrikli sobayı yaktı.

Sobanın yanındaki çamaşırlar tutuştu

Bir süre sonra elektrikli sobanın yanında bulunan çamaşırların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Evden çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hayatını kaybetti

Dumandan zehirlenen yaşlı adam ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.

Yangın yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de gerekli çalışmayı yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi
Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi
Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi
Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi
Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi