Samsun'daki ev yangınında yaşlı adam can verdi Isınmak için yakılan sobanın yanında bulunan çamaşırlar bir anda tutuştu. Bu sırada dumandan zehirlenen yaşlı adam zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA Samsun'da yangın paniği yaşandı. Evde tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Yüksel Aras, ısınmak için elektrikli sobayı yaktı. Sobanın yanındaki çamaşırlar tutuştu Bir süre sonra elektrikli sobanın yanında bulunan çamaşırların tutuşması sonucu yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hayatını kaybetti Dumandan zehirlenen yaşlı adam ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yangın yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de gerekli çalışmayı yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.