Samsun'daki genç, annesine mesaj atan şahsı pompalıyla vurdu İlkadım ilçesinde annesine R.Ç isimli şahsın mesaj attığını gören 19 yaşındaki Doğan Güney, harekete geçti. R.Ç.'yi tüfekle vuran Güney gözaltına alındı.

DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Doğan Güney (19), R.Ç. isimli kişinin annesine mesaj attığını öğrenmesi üzerine evindeki pompalı tüfeği alarak R.Ç.'nin (50) yanına gitti.

Doğan Güney, pompalı tüfekle ateş ederek R.Ç.’yi ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Güney’i olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Ç’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.