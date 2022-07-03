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- Samsun'daki hastanenin kantininde saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
Samsun'daki hastanenin kantininde saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
Gazi Devlet Hastanesi'ne giden 30 yaşındaki adam, kafeteryada otururken silahlı saldırıya uğradı. Tedaviye alınan yaralı, 199 günlük mücadelesini kaybetti.
- 03.07.2022 - 15:24
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi kafeteryasında dehşet yaşandı.
İddiaya göre 17 Aralık 2021 tariginde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Emrah Kasap, kantinde silahlı saldırıya uğradı.
Yaşam mücadelesi son buldu
İHA'nın aktarımına göre, ağır yaralanan genç adami aynı hastanede tedavi altına alındı.
Tedavisi 199 gündür süren Kasap, bu sabah müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Saldıgan tutuklandı
Öte yandan, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'nın olaydan sonra gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.