Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.365
-1.08%
BTXN Coin
6.82
-2.98%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Samsun'daki hastanenin kantininde saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı

    Gazi Devlet Hastanesi'ne giden 30 yaşındaki adam, kafeteryada otururken silahlı saldırıya uğradı. Tedaviye alınan yaralı, 199 günlük mücadelesini kaybetti.
    • 03.07.2022 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki hastanenin kantininde saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı

    Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi kafeteryasında dehşet yaşandı.

    İddiaya göre 17 Aralık 2021 tariginde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Emrah Kasap, kantinde silahlı saldırıya uğradı.

    Yaşam mücadelesi son buldu

    İHA'nın aktarımına göre, ağır yaralanan genç adami aynı hastanede tedavi altına alındı.

    Tedavisi 199 gündür süren Kasap, bu sabah müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Saldıgan tutuklandı

    Öte yandan, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'nın olaydan sonra gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

    Samsun daki hastanenin kantininde saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    MSB'den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı
    Gündem

    MSB'den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı

    Görüş Bildir