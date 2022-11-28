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    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Atakum ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin cenaze namazını, imam babası kıldırdı. Acılı babaya meslektaşları destek verdi.
    • 28.11.2022 - 14:36
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    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Samsun'un Atakum ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde, işletme bölümü son sınıf öğrencisi Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı Baran Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

    İHA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır hayatını kaybetti.

    Birbirimizi bıçakladık iddiası

    Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır'ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti.

    Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü.

    Samsun daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı #1

    Apartman önünde ölü halde bulundu

    Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bakır’ın cenazesi getirildiği Amasya’da Hazreti Ömer Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

    İmam baba, oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Olayla ilgili bir diğer acı haber ise hayatını kaybeden gencin babasının imam olması nedeniyle oğlunun cenaze namazını kıldırması oldu.

    Meslektaşları ve yakınları 2 çocuğu daha olan acılı babanın üzüntüsünü paylaşmaya çalıştı.

    Samsun daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı #2

    Samsun daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı #3

    Samsun daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı #4

    Samsun daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı #5


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