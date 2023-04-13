Samsun'daki inşaatta baygın halde bulundu İlkadım ilçesindeki inşaatın 13. katında bulunan 57 yaşındaki Yaşar Ayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir inşaatın 13. katında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Yaşar Ayvaz'dan (57) haber alamayan yakınları aramaya çıktı.

Ayvaz, yakınları tarafından inşaatın 13. katında baygın halde bulundu.

Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayvaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşar Ayvaz'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.