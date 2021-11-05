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    Samsun'daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu

    Beton santralinde çalışan işçiden haber alamayan arkadaşları, aramaya koyuldu. İçi su dolu çakıl havuzunda bulunan genç adamın, yaşamını yitirdiği bildirildi.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:04
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    Samsun'daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu

    Samsun'daki bir beton santralinde çalışan 28 yaşındaki Adem Bilir'den, bir süre haber alınamadı.

    Mesai arkadaşları, genç adamı merak ederek aramaya başladı.

    Arama esnasında Bilir, içi su dolu olan çakıl havuzunda hareketsiz yatarken bulundu.

    ÖLÜ BULUNDU

    İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Adem Bilir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Samsun daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilir’in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu #2

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