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- Samsun'daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu
Samsun'daki işçi çakıl havuzunda ölü bulundu
Beton santralinde çalışan işçiden haber alamayan arkadaşları, aramaya koyuldu. İçi su dolu çakıl havuzunda bulunan genç adamın, yaşamını yitirdiği bildirildi.
- DHA
- 05.11.2021 - 16:39
- Güncelleme : 05.11.2021 - 17:04
Samsun'daki bir beton santralinde çalışan 28 yaşındaki Adem Bilir'den, bir süre haber alınamadı.
Mesai arkadaşları, genç adamı merak ederek aramaya başladı.
Arama esnasında Bilir, içi su dolu olan çakıl havuzunda hareketsiz yatarken bulundu.
ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Adem Bilir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilir’in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.