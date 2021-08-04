Euro
10.0403
0.61%
Dolar
8.4715
0.79%
Altın
493.06
0.82%
Borsa
1.417
0.58%
Bitcoin
332.223
2.78%
EXEN Coin
24.05
1.69%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Samsun'daki kazada 8 kişi yaralandı

    Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki kazada 8 kişi yaralandı

    Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde Meral K. idaresindeki 55 AVC 20 plakalı otomobil, plakası tespit edilemeyen çekiciye çarpıp savruldu.

    Sürücü, aynı istikamete seyir eden Ozan G. yönetimindeki 05 BE 959 plakalı kamyon ile çarpıştı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, otomobil sürücüsü Meral K. ve kamyon sürücüsü Ozan G. ile Meliha İ., Defne E., İrem Fatma K., Yağmur Melisa İ., Duygu Özge İ. ve Ege E. yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun daki kazada 8 kişi yaralandı #1

    Samsun daki kazada 8 kişi yaralandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir