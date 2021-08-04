Samsun'daki kazada 8 kişi yaralandı

Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde Meral K. idaresindeki 55 AVC 20 plakalı otomobil, plakası tespit edilemeyen çekiciye çarpıp savruldu.

Sürücü, aynı istikamete seyir eden Ozan G. yönetimindeki 05 BE 959 plakalı kamyon ile çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Meral K. ve kamyon sürücüsü Ozan G. ile Meliha İ., Defne E., İrem Fatma K., Yağmur Melisa İ., Duygu Özge İ. ve Ege E. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



