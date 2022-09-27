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    Samsun'daki kazada, sağlık çalışanları yaralandı

    Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si hemşire, 1'i sekreter 3 kişi yaralanarak tedaviye alındı.
    • 27.09.2022 - 11:10
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    Samsun'daki kazada, sağlık çalışanları yaralandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu Araştırma Hastanesi Köprüsü altında sabah saatlerinde kaza gerçekleşti.

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu Hilal Coşkun idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Birol Tuğcu'nun kullandığı 20 ton hurda alüminyum yüklü kamyona arkadan çarptı.

    Sağlık görevlileri yaralandı

    Kazada hastanede görevli sekreter Hilal Coşkun (36) ile hemşireler Ayşe Bakırcı (37) ve Fatma Cengiz (42) yaralandı.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun daki kazada, sağlık çalışanları yaralandı #1

    Samsun daki kazada, sağlık çalışanları yaralandı #2


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