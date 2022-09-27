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Samsun'daki kazada, sağlık çalışanları yaralandı
Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si hemşire, 1'i sekreter 3 kişi yaralanarak tedaviye alındı.
- 27.09.2022 - 11:10
Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu Araştırma Hastanesi Köprüsü altında sabah saatlerinde kaza gerçekleşti.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu Hilal Coşkun idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Birol Tuğcu'nun kullandığı 20 ton hurda alüminyum yüklü kamyona arkadan çarptı.
Sağlık görevlileri yaralandı
Kazada hastanede görevli sekreter Hilal Coşkun (36) ile hemşireler Ayşe Bakırcı (37) ve Fatma Cengiz (42) yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.