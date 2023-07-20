Samsun'daki mahalle çökmeye devam ediyor: 20 ev tahliye edildi Salıpazarı ilçesindeki mahallede zemindeki sıvılaşma dolayısıyla çökme kayma meydana geliyor. Bu nedenle 20 ev tahliye edilirken, vatandaşlar bir çare arıyor.

İHA Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi’nde, zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı çökme ve kaymalar sürüyor. Mahallede oluşan dev göçük ve yarıklar görenleri ürkütüyor. 20 ev tahliye edildi 10 Temmuz’da başlayan zemin çökme ve kaymaları nedeniyle yaklaşık 20 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bazıları heyelanın etkisiyle yıkıldı. Kira desteği sağlandı Olayın yaşandığı bölgede Samsun Valiliği ve AFAD ekiplerince incelemeler yapıldı. Evleri tahliye edilenlere Samsun Valiliği, kira ve nakdi destek sağladı. Büyük zarar gördüklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım beklediklerini, gidecek yerlerinin olmadığını ve en kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı istediklerini ifade etti.