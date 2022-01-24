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- Samsun'daki pazarcı, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Samsun'daki pazarcı, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
- İHA
- 24.01.2022 - 09:10
Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında seyyar olarak ayakkabı keçesi satan 2 çocuk babası Yaşar Karaca, pazar yerinde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Sol bacağından yaralanan 43 yaşındaki Yaşar Karaca, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
"AYAĞIMA VURUYOR ZANNETTİM"
Kendisini bıçaklayın tanımadığını söyleyen Yaşar Karaca, "Bir anda arkadan geldi ve ayağıma doğru bir şey yaptı. Önce ayağıma vuruyor zannettim. Ayağımdan kan aktığını görünce bıçaklandığımı anladım. Şahsı tanımıyorum" dedi.
AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KİŞİ ÇIKTI
Polis yaptığı araştırma sonucu Yaşar Karaca'yı bıçaklayanın zaman zaman pazarda dolaşan akli dengesi yerinde olmayan bir kişi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.