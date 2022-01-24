Samsun'daki pazarcı, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Pazarda ayakkabı keçesi satan 2 çocuk babası Yaşar Karaca, akli dengesini yitirmiş kişi tarafından bir anda bıçaklanarak yaralandı. Yaralı pazarcı, tedaviye alındı.

Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında seyyar olarak ayakkabı keçesi satan 2 çocuk babası Yaşar Karaca, pazar yerinde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan 43 yaşındaki Yaşar Karaca, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AYAĞIMA VURUYOR ZANNETTİM"

Kendisini bıçaklayın tanımadığını söyleyen Yaşar Karaca, "Bir anda arkadan geldi ve ayağıma doğru bir şey yaptı. Önce ayağıma vuruyor zannettim. Ayağımdan kan aktığını görünce bıçaklandığımı anladım. Şahsı tanımıyorum" dedi.





AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KİŞİ ÇIKTI

Polis yaptığı araştırma sonucu Yaşar Karaca'yı bıçaklayanın zaman zaman pazarda dolaşan akli dengesi yerinde olmayan bir kişi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



