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- Samsun'daki polis kılıklı dolandırıcı yakalandı
Samsun'daki polis kılıklı dolandırıcı yakalandı
- 09.08.2022 - 16:02
- Güncelleme : 09.08.2022 - 16:38
Samsun'un İlkadım ilçesinde telefonla insanları dolandıran şahıs enselendi.
Derebahçe Mahallesi'nde telefonla aradıkları kişiye kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcı, korkutup kandırarak altın ve paralarını eve gelen polise elden teslim etmelerini istedi.
Para ve altını alıp kayboldu
Bu yöntemle V.B.(45) adlı şahıs, gittiği adresten 14 bin lira para ve 5 adet altın bileziği alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan şahıs, polise şikayette bulundu.
Polisler dolandırıcıyı yakaladı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu altın ve parayı elden teslim alan V.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.