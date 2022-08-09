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Samsun'daki polis kılıklı dolandırıcı yakalandı

Samsun'daki polis kılıklı dolandırıcı yakalandı

Telefonla ulaştığı kişilere kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bu yöntemle aldığı 14 bin TL ve 5 altınla kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak cezaevine konuldu.