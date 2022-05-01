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    Samsun'daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı

    Şampiyonluk kutlamaları sürerken, Samsunspor ve Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlikte, kaçmak isteyen bir sürücü yoldaki yayayı havaya uçurdu.
    • 01.05.2022 - 09:22
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    Samsun'daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı

    38 yılın ardından şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor taraftarı, çoşkulu kutlamalarına son gaz devam ediyor.

    Samsun'da ise kutlama yapan Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında nabızlar yükseldi.

    Kaçarken yayaya çarptı

    Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı.

    DHA'nın aktardığına göre, yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı.

    Sürücü gözaltında

    Şampiyonluk kutlamalarında yaşanan gerginlik sırasında bir yayaya çarparak kaçtığı görüntüler ortaya çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Samsun daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı #1

    Samsun daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı #2

    Samsun daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı #3


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