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    Samsun'daki sandığın içinde çürümüş ceset bulundu

    Odun deposundan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Kokunun geldiği sandığın içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
    • 23.12.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:56
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    Samsun'daki sandığın içinde çürümüş ceset bulundu

    Samsun'da, korkunç bir olay yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Sokak'ta odun deposunun yanında geçen vatandaşlar, kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

    Çürümüş ceset bulundu

    Olay yerine gelen polis ekipleri, ahşap sandık içerisinde çürümüş ve tanınmayacak halde erkek cesedi buldu.

    Olay yerine gelen cinayet masası ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin tespit edilmesi için Samsun’a gönderildi.

    Bir kişi gözaltında

    Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle bir kişinin gözaltına alındı öğrenildi.

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