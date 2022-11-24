Petrol
84.94
-0.55%
Euro
19.4169
0.26%
Dolar
18.6299
0.05%
Altın
1.051
0.34%
Borsa
4869
0.30%
Bitcoin
315.160
-0.05%
BTXN Coin
5.99
0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı

    İlkadım ilçesindeki bankta sahipsiz olduğu belirlenen çanta için ekipler harekete geçti. Füye ile patlatılan çantadan gıda ürünlerinin çıktığı belirlendi.
    • 24.11.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı

    Samsun'un İlkadım ilçesindeki şüpheli çanta panik oluşturdu.

    İstiklal Caddesi'nde saat 09.30 sularında bir bankta çanta tespit edildi.

    Durumu gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

    Bölgede güvenlik önlemi alındı

    Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.

    Çantadan yiyecek çıktı

    Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile kontrolü patlattı.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli çantadan gıda ürünlerinin çıktığı görüldü.

    Samsun daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı #1

    Samsun daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı #2


    İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
    Gündem

    İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Baba'nın ekran macerası sona eriyor! Final tarihi belli oldu
    Medya

    Baba'nın ekran macerası sona eriyor! Final tarihi belli oldu

    Görüş Bildir