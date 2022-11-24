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- Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı
Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı
İlkadım ilçesindeki bankta sahipsiz olduğu belirlenen çanta için ekipler harekete geçti. Füye ile patlatılan çantadan gıda ürünlerinin çıktığı belirlendi.
- 24.11.2022 - 11:51
Samsun'un İlkadım ilçesindeki şüpheli çanta panik oluşturdu.
İstiklal Caddesi'nde saat 09.30 sularında bir bankta çanta tespit edildi.
Durumu gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alındı
Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.
Çantadan yiyecek çıktı
Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile kontrolü patlattı.
İHA'nın haberine göre, şüpheli çantadan gıda ürünlerinin çıktığı görüldü.