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Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı

Samsun'daki şüpheli çantadan yiyecek çıktı

İlkadım ilçesindeki bankta sahipsiz olduğu belirlenen çanta için ekipler harekete geçti. Füye ile patlatılan çantadan gıda ürünlerinin çıktığı belirlendi.