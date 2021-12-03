- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'daki sürücü yayalara çarptı
Samsun'daki sürücü yayalara çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 03.12.2021 - 14:00
- Güncelleme : 03.12.2021 - 14:55
Samsun'un Bafra ilçesinde Sinop istikametine seyir halinde olan Havva Demir idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yayalara çarptı.
Otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna, daha sonra iş yerinin kaldırımına çarparak durdu.
3 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü Havva Demir ve otomobilin çarptığı yayalardan Ertuğrul Deniz ile Muhammet Ali Deniz yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'daki sürücü yayalara çarptı VİDEO