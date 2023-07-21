Samsun'daki trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Kazaların ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği görüldü.

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İHA

Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali…

Tüm bunlar, trafik kazalarının kaçınılmazları.

Samsun’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, kazalara davetiye çıkardı.

Kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da bu kazaları, internet sitesi üzerinden yayınladı.

Kırmızı ışığa rağmen geçti

Atakum ilçesinde gerçekleşen kazada sürücülere kırmızı ışık yandığı hale geçen ve kavşağa süratle giren bir motosiklet, o sırada seyir halindeki başka bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 sürücünün de motosikletleri devrildi.

Yere düşen motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kavşaktan dönüş yaparken çarptı

Yine Atakum'da meydana gelen kazada, kamyonet sürücü kırmızı ışıkta durmadı ve o sırada kavşakta dönüş yapan bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Yolun ortasında yolcu indirince...

Kentte gerçekleşen diğer bir kaza da yol ortasında yolcu indirmek isteyen dolmuş sürücüsü yüzünden oldu.

Ön koltukta oturan yolcu, arkasına bakmadan kapıyı açında o sırada dolmuşun sağından geçmeye çalışan motosiklet, kapıya çarptı.

Bu arada görüntüler, “Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi.” notuyla paylaşıldı.