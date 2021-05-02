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- Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
yoldan çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 02.05.2021 - 09:31
Samsun'un Bafra ilçesinin Karaköy mevkisi Samsun Sinop Karayolu 55. kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
26 yaşındaki Ali Turhallı idaresindeki 06 BEG 623 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Turhallı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.