Annesinin Göç İdaresi'ne giderken evde bıraktığı 1,5 yaşındaki Afgan bebek, çıkan yangında komşu tarafından kurtarıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, Türkiye'ye yeni gelen Afgan aile, Şair Fitnat Sokak üzerinde bir ev tutarak yaşamaya başladı.

BEBEĞİ EVDE YALNIZ BIRAKTI

Evrak için İl Göç İdaresi'ne giden annesi, ismi öğrenilemeyen 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu evde yalnız bıraktı.

KOMŞULAR KAPIYI KIRIP KURTARDI

Bu sırada bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Evde bir bebek olduğunu gören komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.

Samsun'daki yangında evde yalnız bırakılan bebeği komşular kurtardı VİDEO



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Afganistan uyruklu bir komşu, bebeği alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



































