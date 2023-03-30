Samsunlu genç selamını almayan vatandaşı darbetti Arkadaşı ile birlikte yolda yürürken tanımadıkları gence selam veren S.D. isimli genç, kendisine cevap verilmeyince öfkelendi. Darp girişiminde bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Samsun'da ilginç bir olay yaşandı.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, S.D. ile 16 yaşındaki arkadaşı P.B., yolda yürürken tanımadıkları P.S.E.'ye selam verdi.

Kulağında kablosuz kulaklık olan genç selamı duymayınca, S.D. çılgına döndü.

Bunun üzerine 'Selamımı neden almıyorsun?' diyerek bıçakla üzerine yürüdü.

Ardından genci darbettikten sonra kulaklığını alıp, arkadaşı P.B. ile olay yerinden kaçtı. P.S.E. ise durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Gözaltına alındılar

Polis ekiplerinin Atakum ilçesi Karayolları kavşağında kulaklık ve bıçakla yakalayıp gözaltına aldığı şüpheliler, yaşları küçük olduğundan çocuk şubesi ekiplerine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. P.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklandı

S.D. ise kendisini, "Kablosuz kulaklığını aldım. Ancak bıçak çekmedim ve darbetmedim." diyerek savundu.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.D. tutuklandı.