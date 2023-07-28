Samsun’un 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

DHA
Vahşet, bu kez Samsun’da yaşandı…
Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı 16 yaşındaki oğlu V.S.K. arasında, ailevi nedenlerle tartışma çıktı.
Annesini öldürdü
Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu.
43 yaşındaki anne Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Teslim oldu
Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olay sonrası Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’ndeki evden kaçan V.S.K., dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.