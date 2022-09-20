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    Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

    Yenidoğan Mahallesi'ndeki metro çalışması sırasında, vinç ikiye bölündü. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
    • 20.09.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:00
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    Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

    Sancaktepe'nin Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen metro çalışmalarında facia yaşandı.

    Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, inşaat alanına kurulan vinç, yüksek gürültüyle iki parçaya bölündü.

    2 kişi can verdi

    Korkunç olayı görenlerin ihbaru üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

    Kaza sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 kişi de yaralandı.

    Yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #1

    Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #2

    Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #3


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