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- Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
Sancaktepe metrosunda feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
Yenidoğan Mahallesi'ndeki metro çalışması sırasında, vinç ikiye bölündü. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
- 20.09.2022 - 16:57
- Güncelleme : 20.09.2022 - 17:00
Sancaktepe'nin Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen metro çalışmalarında facia yaşandı.
Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, inşaat alanına kurulan vinç, yüksek gürültüyle iki parçaya bölündü.
2 kişi can verdi
Korkunç olayı görenlerin ihbaru üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.
Kaza sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 kişi de yaralandı.
Yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.