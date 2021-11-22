Sancaktepe'de 1 tonluk dana sahibine saldırdı

Kurban kesim alanına getirilen dana, ipinden kurtulması nedeniyle sahibi tarafından fırçayla durdurulmak istendi. O sırada 1 tonluk hayvan, sahibinin üzerine atladı.

Sancaktepe'de Hasan Yıldız, 1 ton ağırlığındaki danayı kurban kesim alanına getirdi.

Danayı kamyonetten indirirken bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark eden Yıldız, hayvanın kaçmasını fırça ile engellemeye çalıştı.

SAHİBİNİN ÜZERİNE ATLADI

Bu sırada atağa geçen dana, kamyonetten Yıldız'ın üzerine doğru atladı.

Dananın altında kalarak yaralanan Yıldız'ı, kesim alanındaki çalışanlar hastaneye kaldırdı.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yaralının kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

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"AMELİYAT OLACAĞIM"

Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık." dedi.

"KAFASININ ÜSTÜNE DÜŞSE FARKLI ŞEYLER KONUŞURDUK"

Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük." şeklinde konuştu.





























